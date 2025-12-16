El Gobierno de Brasil inicia un proceso para revocar la concesión a Enel en São Paulo

2 minutos

São Paulo, 16 dic (EFE).- El ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, anunció este martes que su cartera dará inicio al proceso formal para revocar el contrato de concesión con la compañía energética italiana Enel en el estado de São Paulo.

Esta decisión se produce en medio de crecientes críticas a la calidad del servicio ofrecido por la empresa, tras un cúmulo de quejas por fallas en el servicio, deficiencias en el mantenimiento de la red y la demora en la restauración del suministro eléctrico después de eventos climáticos.

El anuncio se realizó tras una extensa reunión que el funcionario mantuvo con el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y el alcalde, Ricardo Nunes.

«Enel ha perdido, incluso desde el punto de vista reputacional, las condiciones para seguir al frente del servicio de concesión en São Paulo», afirmó en rueda de prensa el ministro.

La última semana, un ciclón extratropical, con fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 98 km/h golpeó la región metropolitana de São Paulo, provocando la caída de cientos de árboles y postes, el derrumbe de estructuras y la interrupción de algunos servicios esenciales.

Producto de ello, más de 2 millones de usuarios quedaron inicialmente sin suministro eléctrico, y el proceso de restablecimiento fue lento y se prolongó durante varios días, con más de 800.000 inmuebles que aún permanecían a oscuras 48 horas después del evento.

Esta situación generó grandes pérdidas a los comercios y una serie de protestas en algunos sectores del estado, motivo por el cual la oficina de Defensa al Consumidor multó a la empresa con más de 14 millones de reales (2,5 millones de dólares) por «fallas graves y estructurales en la prestación del servicio».

Desde 2020, la cifra total de multas impuestas por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica a la operadora italiana en estado de São Paulo asciende hasta los 374 millones de reales (68 millones de dólares).EFE

adm/mp/cpy