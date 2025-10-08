El Gobierno de Brasil manifiesta su preocupación por los episodios de violencia en Ecuador

2 minutos

Río de Janeiro, 8 oct (EFE).- El Gobierno brasileño manifestó este miércoles su «preocupación» por los «episodios de violencia» registrados en los últimos días en las protestas en Ecuador, en particular por el ataque el martes contra una caravana de vehículos en la que estaba el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

«Al repudiar el empleo de toda y cualquier forma de violencia en la política, el Gobierno brasileño manifiesta su apoyo al Gobierno y al pueblo ecuatorianos en su búsqueda de soluciones pacíficas para los desafíos políticos, económicos y sociales», aseguró la cancillería brasileña en un comunicado.

Según la nota oficial de repudio, al ataque contra la caravana de Noboa, Ecuador tiene que buscar soluciones a sus problemas «en el marco del respeto a las instituciones y al Estado democrático de Derecho».

La decisión del Gobierno de Ecuador de eliminar los subsidios al diésel generó protestas indígenas, que comenzaron el 22 de septiembre y han afectado de forma esporádica a unas seis de las 24 provincias del país.

En medio de estas protestas, manifestantes en la provincia del Cañar atacaron con piedras el martes la caravana en la que estaba Noboa, tras lo cual el Gobierno denunció un presunto intento de asesinato del jefe de Estado.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), convocante de las protestas, tildó de «infundadas» las acusaciones que la responsabilizan por el ataque a la caravana presidencial.

Según esta organización, el paso de la caravana «en una zona de resistencia» y su intento de atravesar uno de los bloqueos de carreteras «constituye una provocación del Gobierno para «justificar la represión». EFE

cm/mp/eav