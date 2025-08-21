El Gobierno de Brasil negocia con la china CATL para impulsar la producción de baterías

São Paulo, 21 ago (EFE).- El Gobierno brasileño recibió este jueves a representantes de la empresa china Contemporary Amperex Technology (CATL), líder mundial de baterías para vehículos eléctricos, para impulsar la producción de este sector en el país suramericano.

La reunión, encabezada por el ministro de Minas y Energía brasileño, Alexandre Silveira, tuvo lugar en Brasilia y se enmarca dentro de la alianza entre Brasil y China para promover las energías renovables y las tecnologías de almacenamiento.

El Ejecutivo brasileño busca incrementar la producción nacional de baterías con el actor más relevante del sector, CATL, que cuenta con una cuota de mercado global de alrededor del 37 %, por delante de su compatriota BYD y la surcoreana LG Energy Solution.

«La asociación con CATL simboliza la confianza del sector privado internacional en el potencial energético de Brasil. Queremos transformar nuestro liderazgo en energía limpia en empleos, ingresos e innovación para el pueblo brasileño», señaló Silveira, citado en una nota de su despacho.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ofreció detalles sobre eventuales acuerdos alcanzados con la compañía, pero afirmó que sus esfuerzos están centrados en atraer «inversiones punteras» para crear empleos con «responsabilidad medioambiental».

En este sentido, Silveira destacó «la relevancia de la cooperación con China», mayor socio comercial de Brasil, en un momento en que el país suramericano mantiene una disputa comercial y diplomática con Estados Unidos, otro de sus grandes aliados económicos.

El ministro también confía en que el diálogo con CATL «fortalezca la movilidad eléctrica y consolide a Brasil como referencia global en energías renovables y de almacenamiento».

CATL, con sede en la localidad de Ningde y protagonista de la mayor salida a bolsa del mundo este año en Hong Kong, es el mayor fabricante y proveedor mundial de baterías para vehículos eléctricos.

En junio pasado, el director de manufactura de la compañía, Ni Jun, reafirmó que su principal prioridad es la expansión a otros mercados.

A finales de 2024, CATL oficializó un acuerdo con el grupo automovilístico Stellantis para abrir una fábrica al 50 % en España, con una inversión de unos 4.100 millones de euros (4.800 millones de dólares al cambio de hoy). EFE

