El Gobierno de Castilla-La Mancha activa el METEOCAM en fase de alerta en toda la región

4 minutos

Madrid, 27 ene (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado a partir de las 22:00 horas de este martes el METEOCAM en fase de alerta, situación operativa 0, en toda la región ante la previsión de fuertes rachas de viento, nevadas y lluvias.

La activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos se produce, refiere el ejecutivo castellano manchego, ante los avisos de nivel naranja y amarillos por viento, y amarillos por acumulación de nieve y lluvias, elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que afectan a toda la comunidad autónoma .

En el comunicado, se advierte de que a partir de las 00:00 horas de este miércoles están previstos avisos amarillos por nevadas con acumulaciones de nieve en 24 horas, esperándose que alcancen los 5 centímetros en la comarca toledana de la Sierra de San Vicente.

Así mismo, en la provincia de Guadalajara, todas las comarcas se encuentran con avisos amarillos: la Alcarria con previsión de 2 centímetros; las Parameras de Molina con 5 cm y la Serranía de Guadalajara donde se podrían alcanzar los 15 centímetros, mientras que en la Serranía de Cuenca este aviso de nieve prevé acumulaciones de 5 cm.

A partir de las 06:00 horas, están previstos avisos de nivel naranja por fuertes rachas de viento, que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora, en toda la provincia de Albacete; las comarcas del Valle del Guadiana, Montes Norte-Anchuras y La Mancha, en Ciudad Real; La Mancha en Cuenca y las comarcas toledanas de Los Montes de Toledo y La Mancha.

Hay avisos amarillos por viento, con rachas que oscilarán entre los 70 y los 80 kilómetros por hora, en toda la provincia de Guadalajara, así como para las comarcas conquenses de La Alcarria y la Serranía; las toledanas del Valle del Tajo y la Sierra de San Vicente; y la ciudarrealeña de las Sierras de Alcudia y Madrona. En la comarca albaceteña de Alcaraz y Segura, este aviso comenzaría a las 20:00 horas de este miércoles.

La AEMET ha emitido, también para este miércoles, un aviso amarillo por lluvia para la comarca de Alcaraz y Segura, en Albacete, precipitación que podría llegar a los 40 mm en 12 horas, con inicio a las 06:00 horas.

Han sido informados ayuntamientos y grupos de intervención y emergencias para que establezcan las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas nevadas y vientos

Ante las fuertes rachas de viento se recomienda a los ciudadanos cerrar y asegurar ventanas, puertas y toldos, así como retirar macetas o cualquier otro objeto que pueda caer a la calle y provocar un accidente.

Advierte de que es conveniente alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse y tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o mal estado.

A los conductores recomienda reducir la velocidad tener mucha precaución y, en lo posible, procurar evitar los desplazamientos por carretera e informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones.

Ante las nevadas el Gobierno de Castilla-La Mancha recomienda a los Ayuntamientos preparar los equipos quitanieves y esparcedores de sal y mantener libres de nieve y transitables para el tráfico rodado las principales vías de circulación, así como garantizar el acceso a lugares de servicios públicos y privados, en especial limpiar el acceso a centros hospitalarios, centros de salud, y centros sociales con población vulnerable, entre otras medidas. EFE

plv/av