El Gobierno de Cuba anuncia la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano

La Habana, 12 mar (EFE).- El Gobierno de Cuba anunció este jueves la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de «soberana» y enmarcó en un acuerdo con El Vaticano.

«El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión», explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos -entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG-, muchas de ellas tras un acuerdo con El Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.

Las excarcelaciones en el sistema cubano no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

La Habana enmarcó esta decisión en «el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad».

Agregó que se trata de una «decisión soberana» que constituye «una práctica habitual» en el sistema de justicia penal cubano, que la Cancillería caracterizó por su «trayectoria humanitaria».

Según cifras del Minrex, desde el año 2010 el Gobierno cubano ha beneficiado con indultos a 9.905 reclusos, mientras que en los últimos tres años otros 10.000 presos fueron excarcelados por diferentes beneficios. EFE no pudo verificar por sus propios medios estos datos.

El Gobierno cubano anunció en enero de 2025 la liberación gradual de 553 personas sancionadas tras un acuerdo entre La Habana y la administración ya saliente del presidente de EE.UU. Joe Biden, con mediación del Vaticano.

A cambio Washington sacó a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una sanción con un fuerte impacto financiero para Cuba.

No obstante, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump acabó de golpe con ese tibio acercamiento entre EE.UU. y Cuba. Washington volvió a incluir a La Habana en su lista negra apenas horas después de la toma de posesión del republicano.

Cuba, sin embargo, siguió adelante con la excarcelación, que concluyó en marzo de 2025. Alrededor de la mitad de los beneficiados eran presos por motivos políticos, según los registros que llevaron a cabo en aquellos días varias ONG de derechos humanos.

El anuncio de esta excarcelación se produce en medio de fuertes presiones -incluido un bloqueo petrolero- de Washington a Cuba para que aplique reformas, principalmente económicas, pero también políticas. EFE

