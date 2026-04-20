El Gobierno de Cuba confirma una reunión en la isla con representantes de Washington

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La Habana, 20 abr (EFE).- El Gobierno cubano confirmó este lunes la reciente celebración en la isla de una reunión entre representantes de Washington y de La Habana en medio de las tensiones bilaterales, informó el diario oficial Granma.

El subdirector general a cargo de EE.UU. en la Cancillería, Alejandro García del Toro, aseguró a la publicación que en el encuentro no se establecieron «plazos» ni «planteamientos conminatorios», frente a ciertas informaciones aparecidas en medios estadounidenses.

El Gobierno cubano, por su parte, insistió a la delegación estadounidense en la eliminación del bloqueo energético que le ha impuesto Washington a la isla desde enero, que ha prolongado los extensos apagones que sufre la isla y paralizado casi por completo la actividad económica. EFE

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