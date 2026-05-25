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El Gobierno de Cuba publica la lista de 2.010 presos indultados en abril

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La Habana, 25 may (EFE).- El Gobierno de Cuba publicó este lunes en la Gaceta Oficial de la República el listado de los 2.010 presos cuyo indulto anunció el pasado 2 de abril como un «gesto solidario humanitario y soberano» enmarcado en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa.

El Decreto Presidencial 1212, firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel, dispone «indultar total y definitivamente» a un grupo de sancionados, en atención a «las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena».

En una anexo, el decreto publicado en una gaceta extraordinaria, incluye la lista de los indultados, en la que aparecen sus nombres, en número y año de las causas judiciales correspondientes y el tribunal donde fueron juzgados. EFE

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