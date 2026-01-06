El Gobierno de Cuba responde a Trump: «Estamos dispuestos a dar nuestras vidas»

3 minutos

La Habana, 6 ene (EFE).- El Gobierno de Cuba cargó este martes contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguró que en la isla están «dispuestos» a dar sus vidas, después de que el mandatario norteamericano asegurara que el país caribeño estaba «a punto de caer» tras la captura de Nicolás Maduro.

En un mensaje en X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que el republicano muestra un «desconocimiento total sobre Cuba» y que «obvia, con toda intención, su política criminal de asfixia y guerra económica recrudecida contra Cuba, que provoca daños y desesperación a las familias cubanas».

El pasado domingo, Trump señaló que La Habana se encuentra al borde del colapso y apuntó que su economía está en la ruina y además ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano.

«Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano», aseguró el mandatario estadounidense.

«Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros», añadió.

Al respecto, Rodríguez afirmó que el presidente de Estados Unidos repite «la agenda de mentiras de los políticos cubano-americanos y de otros grupos de interés, blasfema y amenaza» al «pueblo» de Cuba.

Tras el operativo que dio con la captura de Maduro, el secretario de Estado del país norteamericano, el cubano-americano Marco Rubio, dijo que si «estuviera en La Habana, estaría preocupado aunque fuera un poco».

Durante el operativo militar murieron 32 militares cubanos. Según el Gobierno insular, los fallecidos «cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos».

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Caracas era hasta ahora el principal aliado político de La Habana, así como su principal bastión económico, por los vitales envíos de crudo venezolano que llegaban de forma regular a la isla para alimentar su producción energética.

Además, según el New York Times, Cuba estaba a su vez revendiendo a China parte del petróleo que le suministraba Venezuela, por lo que La Habana estaría además perdiendo una fuente de divisas.

La isla, que importa el 80 % de lo que consume por el colapso de su producción agrícola e industrial, precisa divisas para importar hidrocarburos y alimentos, y sus otras fuentes de ingresos -el turismo, las remesas y las misiones médicas- pasan por una etapa de debilidad. EFE

jce/seo