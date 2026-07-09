El Gobierno de Ecuador firma un acuerdo con Unicef para fortalecer la gestión del agua

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Guayaquil (Ecuador), 8 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano suscribió con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) un acuerdo de cooperación técnica que fortalecerá la regulación, el control y la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento en todo el país.

El acuerdo, denominado Plan Operativo Anual 2026–2027, fue firmado por el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum; la directora de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), Daniela Limongi; y el representante de Unicef en Ecuador, Arturo Romboli.

Según la ARCA, esta alianza permitirá desarrollar herramientas técnicas y regulatorias, fortalecer las capacidades institucionales y generar información estratégica para una toma de decisiones basada en evidencia, promoviendo servicios de agua potable y saneamiento más eficientes, sostenibles y resilientes, especialmente en beneficio de la población con mayores brechas de acceso.

El acuerdo establece una hoja de ruta para fortalecer la regulación del sector, impulsar el desarrollo de instrumentos técnicos, consolidar los sistemas de información y promover acciones que contribuyan a mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en todo el país, de acuerdo a un comunicado emitido por la agencia estatal.

Unicef afirmó que esta hoja de ruta reforzará el trabajo conjunto en agua, saneamiento e higiene, biodiversidad y acción climática con enfoque en la infancia.

Como parte del plan operativo, la ARCA impulsará el fortalecimiento regulatorio mediante el desarrollo de instrumentos técnicos, la elaboración del diagnóstico nacional del saneamiento y la formulación de guías para los municipios y prefecturas y los prestadores comunitarios.

La institución estatal añadió que la cooperación entre el Gobierno y Unicef «refleja una visión compartida de que el acceso al agua potable y al saneamiento seguro es fundamental para proteger la salud, mejorar la calidad de vida de las familias y contribuir al desarrollo sostenible del país». EFE

cbs/jrh