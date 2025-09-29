El Gobierno de Ecuador insiste en que no va a negociar ni retroceder en el tema del diésel

1 minuto

Quito, 29 sep (EFE).- La portavoz de la Presidencia de Ecuador, Carolina Jaramillo, insistió este lunes en que no negociarán ni retrocederán en la decisión de eliminar el subsidio al diésel, provocando manifestaciones que hasta el momento dejan un manifestante fallecido, doce militares heridos y 17 «secuestrados».

«El Gobierno del Presidente Daniel Noboa es claro: no vamos a negociar y no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan», dijo en su rueda de prensa semanal.

El Gobierno comenzó a entregar incentivos y compensaciones a distintos sectores, gracias a los alrededor de 1.100 millones de dólares que calcula se destinaban antes al subsidio al diésel. EFE

sm/eav