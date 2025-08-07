El Gobierno de Ecuador muestra interés por la educación intercultural bilingüe de Bolivia
Quito, 6 ago (EFE).- La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, quien acudió este miércoles a la conmemoración del bicentenario de la independencia de Bolivia en la ciudad de Sucre, mantuvo una reunión con su homólogo boliviano, David Choquehuanca, a quien le transmitió el «profundo interés» de Ecuador por conocer la experiencia boliviana con la educación intercultural bilingüe.
«La vicepresidenta expresó su convicción de que el intercambio de saberes y buenas prácticas es clave para construir sociedades más justas, diversas y cohesionadas», informó la Vicepresidencia de Ecuador en un comunicado.
La educación intercultural bilingüe es una política educativa que pretende a garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a poder recibir educación en su lengua originaria y respetando su cultura e identidad.
En Ecuador, el desarrollo de esta política está adscrita a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), que es parte del Ministerio de Educación, cartera que pasará a fusionarse con Cultura y Patrimonio Nacional, como parte de la reorganización y recortes del Gobierno.
Según el Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), en el país existen 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. EFE
