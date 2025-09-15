The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno de Ecuador ratifica que no negociará la eliminación del subsidio del diésel

Latacunga (Ecuador), 15 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, no negociará la eliminación del subsidio al diésel, como piden sectores del transporte, aseveró este lunes la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo.

Apuntó que quien toma las decisiones en el país «es el Gobierno nacional» y subrayó que «no hay negociaciones» con los detractores de la medida, pero sí conversaciones pues siempre ha habido «apertura al diálogo».

«Hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el Gobierno ‘tendría que terminar cediendo'», dijo en su rueda de prensa semanal al subrayar que «la decisión está tomada, los recursos tienen que ir a quienes más lo necesitan». EFE

