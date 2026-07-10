El Gobierno de Ecuador rechaza diseño ganador para el nuevo Museo Nacional tras críticas

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Guayaquil (Ecuador), 10 jul (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este viernes que decidió rechazar el proyecto de un equipo español-ecuatoriano que ganó el concurso de diseño del nuevo Museo Nacional (MuNa) y que se escogerá otro de los finalistas, después de las críticas que generó y de la salida de la viceministra de Cultura, Romina Muñoz.

«Los hemos escuchado atentamente y no solo eso, coincidimos con ustedes. El diseño propuesto para el Museo Nacional no es lo que Ecuador necesita, especialmente Quito», escribió el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, en su cuenta de la red social X.

El funcionario, que figura en la página de la construcción del museo como jurado del concurso, señaló que la empresa pública encargada del proyecto del MuNa rechazó la propuesta ganadora, que «convocará a los finalistas de este concurso para que presenten sus propuestas», y que el diseño definitivo será elegido junto a la ciudadanía.

«Como ministro, respaldo plenamente esta decisión, porque comparto la convicción de que el proyecto debe responder al sentir de la ciudad y estar a la altura de lo que Quito y el país merecen», añadió.

Luque indicó que la construcción del Museo Nacional es una «promesa» que el Gobierno no va a «dejar de cumplir», pero que se haría «con empatía con la ciudad y sus necesidades».

El pasado lunes, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció que la propuesta ‘Ecos del sol’, del estudio de arquitectura Campo Baeza + MAODA, de Madrid y Quito, había sido elegida como el diseño del nuevo MuNa.

La propuesta fue seleccionada entre 17 anteproyectos finalistas por un jurado integrado por figuras nacionales e internacionales de la arquitectura, luego de un proceso de evaluación que, según la cartera de Estado, consideró la calidad del diseño, la innovación, la sostenibilidad, la funcionalidad y su capacidad para responder a las necesidades museológicas del país.

Sin embargo, el diseño generó críticas, especialmente en redes sociales, y aunque fue defendido por la viceministra Muñoz, ella salió del cargo este jueves.

Con una inversión de 100 millones de dólares, está previsto que el edificio del nuevo MuNa se construya en un terreno de 13.004 metros cuadrados, que está ubicado frente al parque La Carolina, en el corazón financiero y cultural de Quito.

Este nuevo museo ha sido catalogado por el Gobierno como una obra «emblemática» porque permitirá albergar y conservar 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales que narran 12.000 años de historia y conforman la colección más importante del país. EFE

cbs/seo