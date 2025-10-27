El Gobierno de Ecuador rechaza las amenazas denunciadas por la portavoz de la Presidencia

Quito, 27 oct (EFE).- El Gobierno ecuatoriano rechazó este lunes las amenazas denunciadas por la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, quien no ha detallado el origen que podrían tener las mismas ni las motivaciones.

En un comunicado, el Gobierno expresó su «enérgico rechazo ante las amenazas e intentos de intimidación» dirigidos contra Jaramillo, quien lleva dos semanas sin ofrecer su habitual rueda de prensa de los lunes.

«Todo acto de violencia o amenaza contra servidoras o servidores públicos no solo pone en riesgo su integridad y vida, sino que también constituye una agresión directa a la libertad de expresión y al Estado de Derecho», finaliza el comunicado.

En su cuenta de la red social X, Jaramillo publicó la captura de pantalla de un mensaje que muestra una fotografía de los exteriores de su residencia, acompañada de un texto contra su integridad y la de su familia.

«No voy a dejar de hablar del caso. Esto es una clara amenaza a mi vida y la de mi hija. Envían una foto de donde vivo y no me cabe duda de que esperan mi silencio, se equivocan», dijo sin especificar a qué caso hace referencia y al avanzar que presentará una denuncia ante la Justicia y que hablará del caso.

Jaramillo finalizó: «El temor no me detiene ¡Ustedes son los cobardes!. EFE

