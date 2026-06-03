The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Gobierno de Ecuador reducirá de 14 a 10 los ministerios para optimizar el gasto público

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 3 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles que reducirá de catorce a diez el número de ministerios en el país, en el marco de un plan de eficiencia para -entre otras razones- optimizar el gasto público.

«Ahora estamos en un plan importantísimo, que es un plan de eficiencia para que pueda haber mayores beneficios a los ciudadanos. Estamos reduciendo el número de ministerios a diez», dijo en una entrevista radial en la que recordó que actualmente hay catorce.

Agregó que darán «mayor responsabilidad a las cabezas de esos ministerios y, al mismo tiempo, vamos a optimizar y mejorar la calidad del gasto público para que el ciudadano tenga mayores beneficios», insistió.

«Tiene que haber recambio, o sea, no necesariamente depuración pura y despidos, sino que, de repente, hay un funcionario que está haciendo las cosas mal, se contrata a un joven (…) que necesita un empleo, y se le da ese empleo. Que tengan las ganas de trabajar y no las ganas de molestar», señaló.

Noboa ya ha tomado antes importantes medidas de recorte del gasto público que han implicado la eliminación del subsidio al diésel y la reducción del tamaño del Gobierno, con el anuncio del despido de 5.000 funcionarios.

Los sindicatos y sectores indígenas atribuyen esas decisiones al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que mantiene un programa crediticio de 5.000 millones de dólares entre 2024 y 2028. EFE

sm/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR