El Gobierno de EE.UU. no descarta entrar como accionista en grandes empresas de armamento

Nueva York, 26 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos no descarta entrar en el accionariado de las grandes empresas armamentísticas como Lockheed Martin, dado que la mayor parte de las ventas de esta última dependen de contratos federales, dijo este martes el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

En una entrevista con el canal CNBC, Lutnick admitió que «hay una tremenda discusión sobre defensa» en lo referente a una posible entrada del gobierno como accionista, similar a la que ha llevado a cabo con la empresa Intel (donde se ha hecho con un 10 % del accionariado).

Lutnick razonó que un movimiento similar tendría sentido en el sector de la defensa con el ejemplo de Lockheed, cuando describió a la empresa como «básicamente un arma del Gobierno de EE. UU.», en referencia a los contratos millonarios que la compañía firma cada año con el Pentágono.

«¿Y cuáles son (las consecuencias) económicas de esto? Lo dejaré al entendimiento de mi secretario de Defensa y del vicesecretario de Defensa. Estos tipos están en ello, están reflexionando sobre eso», aseguró.

Lockheed Martin es la mayor compañía del mundo en el sector del armamento y defensa, y dentro de EE. UU. también destacan RTX, Northrop Grumman, General Dynamics o Boeing.

El anuncio del mandatario Donald Trump el pasado viernes de que su gobierno entraba como accionista de Intel ha despertado numerosas críticas, también en el sector financiero habitualmente cercano a tesis republicanas, por lo que perciben como un peligroso intervencionismo gubernamental contrario a las tesis del libre mercado que han regido tradicionalmente la economía estadounidense.

Trump ya adelantó este lunes que le gustaría repetir en otras empresas lo que ha hecho con Intel: «Haré tratos similares para nuestro país todo el tiempo (y) ayudaré a las compañías que hagan esos negocios lucrativos para los Estados Unidos», escribió en su red social Truth Social. EFE

