El Gobierno de EEUU asegura que el ICE no patrullará los centros de votación en noviembre

Washington, 25 feb (EFE).- Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró a funcionarios electorales este miércoles que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no patrullarán los centros de votación en las elecciones de medio término de noviembre, según dijeron asistentes a la llamada a medios.

Heather Honey, funcionaria del DHS responsable de asuntos de seguridad electoral, aseguró en una reunión telemática, con secretarios de estado y otros funcionarios electorales en todo el país, que los agentes de inmigración no realizarán misiones en colegios electorales en los comicios legislativos del próximo 3 de noviembre.

«Cualquier sugerencia de que el ICE va a estar presente en centros de votación es simplemente desinformación», aseguró Honey.

Según indicaron algunos de los asistentes a CNN, algunos funcionarios electorales mantienen serias dudas de que los agentes federales no vayan a presentarse en algunos colegios electorales durante la jornada electoral.

Honey es conocida por abiertamente asegurar que las elecciones presidenciales de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden frente a Donald Trump, fueron manipuladas y objeto de fraude.

«No puedo depender de una negacionista electoral como ella para obtener la verdad en estas circunstancias», indicó el secretario de Estado de Arizona, el demócrata Adrián Fontes, a Político tras la llamada.

Los estados en Estados Unidos son los responsables de organizar las elecciones en el país, aunque Trump ha sugerido que deberían pasar a control federal para evitar un fraude electoral masivo, del que no hay pruebas.

Los temores sobre la presencia del ICE en los centros electorales se dan después de la tensión ocurrida en Mineápolis (Minesota) por la gran presencia de agentes federales para ejecutar redadas de inmigrantes y que se saldaron con la muerte a tiros de dos vecinos y ciudadanos estadounidenses. EFE

