El Gobierno de España condena la escalada de violencia en Cisjordania

2 minutos

Madrid, 13 nov (EFE).- El Gobierno de España condenó hoy las últimas acciones violentas de colonos israelíes contra la población palestina en Cisjordania, mediante un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación.

«​El Gobierno de España condena la grave escalada de violencia en Cisjordania, que está alcanzando niveles inéditos», afirma el comunicado además de señalar que «las acciones de colonos violentos siguen atentando contra la seguridad e integridad de la población palestina, atacando sus propiedades y bienes así como destruyendo sus medios de vida como son los campos de olivos o las infraestructuras de empresas».

«España reitera su especial preocupación por los ataques a lugares de culto, como el incendio ayer de la mezquita de la localidad de Deir Istiya», agrega la nota.

El Gobierno español «rechaza igualmente la política de expansión de asentamientos, incluida la última decisión unilateral del ministerio de Defensa israelí definiendo los límites de trece asentamientos en Cisjordania, que constituye una flagrante violación del derecho internacional».

Mediante este comunicado, «España insta al Gobierno de Israel a poner fin con determinación a la violencia y a la impunidad y a que los responsables de esas acciones respondan de sus actos ante la justicia».

«Estas acciones violentas – concluye- ponen en riesgo los esfuerzos por alcanzar la paz, sobre la base del plan de paz estadounidense y la Declaración de Nueva York, además de amenazar la viabilidad del Estado de Palestina, socavando la implementación de la solución de los dos Estados».

El asalto a la mezquita Hajja Hamida, durante el cual un grupo de colonos israelíes quemaron la entrada del recinto sagrado y pintaron eslóganes racistas en sus paredes, es la última muestra de la creciente violencia de colonos israelíes en Cisjordania, donde en octubre se contabilizaron más de 500 ataques.

Los colonos vertieron durante la madrugada de este jueves materiales inflamables en la entrada de la mezquita, ubicada entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), según contó el activista Nazmi al Salman a la agencia palestina Wafa. EFE

av/fp