El Gobierno de España se muestra «respetuoso» con la entrada de Turkish en Air Europa

Nairobi, 12 sep (EFE).- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, afirmó este viernes que el Gobierno de España se declara «absolutamente respetuoso» con la entrada de la aerolínea turca Turkish Airlines en el capital de la española Air Europa.

«La verdad es que con Turquía hay muchos elementos. Hay una relación creciente a nivel económico y social», señaló Hereu por teléfono a EFE desde la reunión de ministros de Turismo del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) a la que asistió en Sudáfrica.

«Estos procesos (…) se hacen desde el cumplimiento de la ley. Digamos: las leyes españolas, las leyes europeas. Y, por tanto, yo en estos momentos, que se está en medio de una operación o se está hablando, a nosotros lo que nos toca es ser absolutamente respetuosos», añadió el ministro.

La aerolínea española Air Europa, del grupo Globalia, aceptó el pasado agosto la oferta de adquisición de una parte minoritaria de la compañía presentada por Turkish Airlines, que asciende a 300 millones de euros.

En el capital de Air Europa también está el grupo hispano-británico IAG, al que pertenece la compañía española Iberia, con un 20 % de la sociedad.

IAG ratificó este viernes que mantendrá la participación del 20 % que tiene en Air Europa ante los planes de esa aerolínea de dar entrada en su capital a Turkish Airlines. EFE

