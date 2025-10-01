El Gobierno de Gaza condena el aislamiento israelí contra la capital

2 minutos

Jerusalén, 1 oct (EFE).- El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza condenó este miércoles el aislamiento al que el Ejército israelí ha sometido la capital gazatí, tras el cierre este miércoles de la vía Al Rashid que conecta el norte con el sur del enclave.

«Condenamos enérgicamente la decisión de la ocupación israelí de cerrar la calle Al Rashid, una de las arterias vitales de las que dependen los civiles para desplazarse entre las gobernaciones de la Franja de Gaza», detalló el gobierno en un comunicado.

«Afirmamos que esta medida arbitraria se enmarca en la política continua de opresión, bloqueo y genocidio de la ocupación contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza», añadió.

El Ejército israelí anunció de madrugada que no permitirá regresar a la ciudad de Gaza (norte) a los que ya se hayan desplazado al sur, tras cerrar esta vía solo en dirección norte.

«Residentes de Gaza, la calle Rashid estará cerrada al tráfico desde el sur de la Franja de Gaza a partir de las 12.00 horas (9.00 GMT). Se permitirá el desplazamiento hacia el sur (…) sin inspección. Las fuerzas armadas lo dejan claro: una vez sales de la ciudad de Gaza, no puedes regresar», dijo el portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee.

Ahora ningún palestino puede volver hacia la norteña ciudad de Gaza, ya que la otra arteria posible -la de Salah al Din- también esta bloqueada tanto para el tránsito de personas como de vehículos.

Los habitantes de la capital solo pueden, de esta manera, salir de la ciudad y no volver al norte.

El Gobierno de Hamás añadió que la «libertad de circulación hacia el sur sin inspección» está destinada a desplazar «por la fuerza» a los residentes, poniendo en peligro sus vidas al cruzar zonas de combate activas.

El pasado 16 de septiembre, Israel comenzó una nueva invasión terrestre contra la ciudad de Gaza, que situó bajo orden de evacuación forzosa al sur del enclave a una población de más de un millón de personas. Desde entonces, los ataques se han intensificado, con decenas de muertos diarios en esta urbe, muchos de ellos civiles.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 66.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños. EFE

