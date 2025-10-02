El Gobierno de irlandés confirma la detención de al menos 14 activistas irlandeses

2 minutos

Dublín, 2 oct (EFE).- Al menos 14 activistas de la República de Irlanda fueron detenidos por las autoridades israelíes tras interceptar varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en su travesía hacia Gaza, informó este jueves el viceprimer ministro del Gobierno de irlandés, Simon Harris.

El mgobernante irlandés, que también ocupa la cartera de Asuntos Exteriores, señaló que no hay heridos entre los nacionales que han formado parte de la misión que trataba de romper el bloqueo israelí para llevar a la Franja ayuda humanitaria.

Harris comunicó hoy al Dáil (cámara baja) que entiende que los detenidos pueden abandonar inmediatamente el territorio israelí o, de lo contrario, afrontar una vista judicial en 72 horas.

El «número dos» del Ejecutivo irlandés, de coalición entre centristas y democristianos, aseguró que su Ministerio emitirá una «condena enérgica de las acciones de las autoridades israelíes» y les exigirá que garanticen el bienestar de los ciudadanos apresados.

«Irlanda firmó una declaración conjunta en la que se recuerda que cualquier violación del derecho internacional y de los derechos humanos de los participantes en la flotilla, incluidos los ataques contra las embarcaciones en aguas internacionales o la detención ilegal, conllevará la correspondiente responsabilidad», subrayó Harris.

El jefe de la diplomacia irlandesa destacó que en la flotilla había compatriotas «que intentaron brindar ayuda, que actuaron según su conciencia y que ahora se encuentran en una situación incierta y potencialmente peligrosa».

Harris también criticó la respuesta de la Unión Europea (UE) ante la interceptación de la flotilla: «Me preocupa que la Unión Europea no haya emitido comentario alguno, absolutamente ninguno», dijo.

«Seguimos muy comprometidos con este asunto y trabajando incansablemente para garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos», agregó el viceprimer ministro de Irlanda, uno de los primeros países, junto a España, que reconoció en mayo de 2024 a Palestina como Estado. EFE

ja/jm/pddp