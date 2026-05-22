El Gobierno de Italia anuncia 200 millones de euros más en ayudas para los transportistas

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Roma, 22 may (EFE).- El Gobierno italiano anunció este viernes una inyección de 200 millones de euros en créditos fiscales para el sector del transporte por carretera, afectado por el aumento del precio de los carburantes, consecuencia de la inestabilidad en Oriente Medio.

El nuevo paquete, que el Ejecutivo prevé aprobar este mismo viernes en el Consejo de Ministros, añadirá esa cantidad a los 100 millones ya previstos en un decreto-ley anterior aprobado hace unos meses y se articulará igualmente mediante créditos fiscales, según informó el Gobierno en un comunicado.

La medida se acordó tras una reunión en el Palacio Chigi de Roma , sede del Ejecutivo, en la que participaron, además de Meloni, los ministros de Transportes, Matteo Salvini, y de Economía, Giancarlo Giorgetti, junto a los representantes de las principales asociaciones del sector.

Durante la reunión, las asociaciones subrayaron la urgencia de adoptar medidas fiscales para apoyar al sector y evitar el cierre de empresas, especialmente de pequeñas dimensiones, así como la pérdida de puestos de trabajo.

El Gobierno se comprometió a estudiar una suspensión limitada del pago de algunos impuestos y contribuciones para «aligerar temporalmente la carga fiscal y contributiva» de las empresas del transporte por carretera en un momento de «particular dificultad de liquidez» para el sector.

También aceptó reducir de 60 a 30 días, a partir del 1 de octubre de 2026, el plazo para la aplicación del silencio administrativo positivo en las solicitudes de créditos fiscales de los transportistas, siempre que estas se tramiten por vía telemática.

Asimismo, el Ejecutivo aseguró que tendrá en cuenta el impacto sobre los créditos fiscales del sector cada vez que se plantee una eventual reducción de los impuestos especiales sobre los carburantes.

Tras el encuentro, las asociaciones del transporte valoraron positivamente las medidas anunciadas y acordaron suspender la huelga nacional convocada del 25 al 29 de mayo. EFE

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