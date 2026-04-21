El Gobierno de Japón elimina la prohibición de exportar armas letales

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(Actualiza con declaraciones del ministro de Defensa japonés)

Tokio, 21 abr (EFE).- El Gobierno de Japón aprobó este martes una revisión de su normativa sobre la exportación de material defensivo, que permitirá al país vender armas letales al extranjero, en un giro respecto a sus políticas pacifistas tras la Segunda Guerra Mundial.

La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, anunció que su gabinete dio luz verde a la medida, alegando que «en un entorno de seguridad cada vez más complejo, ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo», si no que «necesita que los países socios se apoyen mutuamente en materia de defensa».

«Responder a estas necesidades y transferir el equipo de defensa contribuirá a mejorar las capacidades de defensa de estos países y, en última instancia, a prevenir conflictos, garantizando así la seguridad de Japón», manifestó la mandataria japonesa a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Takaichi también mencionó la posibilidad de intercambiar piezas o armas entre los países socios, «fortaleciendo la cooperación mutua» con aquellos que «se comprometan a utilizar el equipo de conformidad con la carta de Naciones Unidas».

Hasta ahora, los estrictos controles a la exportación de material militar limitaban la venta de artículos de defensa a cinco categorías: rescate, transporte, aviso, vigilancia y desminado.

Pero tras la decisión del Gobierno, Japón podrá vender armamento, como misiles o buques de guerra, a los 17 países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en defensa, entre ellos Estados Unidos o Reino Unido, previa aprobación de las autoridades.

La revisión incluye incluso una cláusula que deja la puerta abierta a exportar armamento a países en conflicto si las autoridades consideran que existen «circunstancias especiales».

A pesar de ello, Takaichi aseguró que el «compromiso» de mantener la trayectoria de Japón como nación pacífica desde la Segunda Guerra Mundial hace ya más de 80 años «permanece inalterable».

En una rueda de prensa posterior, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, aseguró que varios países han mostrado ya interés en adquirir buques de guerra, aunque no entró en detalles.

«Seguiremos promoviendo estas transferencias tras realizar exámenes estrictos, evaluando si contribuyen a la seguridad de Japón y a la disuasión de nuestros socios», explicó el ministro.

La flexibilización de las exportaciones militares ha generado debate en Japón por lo que la venta de armamento letal supondría para un país gobernado por una Constitución pacifista.

Con su último plan de seguridad nacional, aprobado en 2022, las autoridades ya trazaron un giro sin precedentes a las políticas defensivas de Japón, abogando por reforzar las capacidades de contraataque del país mediante un aumento del gasto militar y adquiriendo armamento como misiles de crucero e hipersónicos. EFE

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