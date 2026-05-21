El gobierno de Kast critica a la cuprífera chilena Codelco tras sobreestimar su producción de cobre

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El ministro de Minería de Chile, Daniel Mas, aseguró la noche del miércoles que la estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, «está fuera de control», tras el anuncio de una sobreestimación del 2% de su producción del metal en 2025.

La cuprífera había reportado una producción de 1,3 millones de toneladas métricas, 0,5% mayor a la de 2024. Sin embargo, tras una auditoría interna se descubrió que sobreestimó sus cifras en unas 27.000 toneladas.

«Lo llevamos advirtiendo desde el 11 de marzo. Codelco está fuera de control. Tenemos el deber de recuperar la transparencia y decirles la verdad a los chilenos», dijo el ministro Mas en una publicación en X.

El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, ha sido crítico de la empresa estatal, a la que acusa de tener problemas de seguridad y producción.

Aunque el error no provocó una corrección en el balance financiero de la empresa, Codelco despidió a un ejecutivo y presentó una denuncia ante la fiscalía para investigar eventuales delitos.

Codelco aporta el 11% de los ingresos fiscales de Chile. El año pasado entregó al Estado 1.778 millones de dólares, un 16% más que el año previo.

Chile es el principal productor mundial de cobre, con casi un tercio de la oferta global. Codelco aporta alrededor del 25% de la producción nacional.

axl/mr