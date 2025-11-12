El Gobierno de la India califica de «atentado terrorista» la explosión de Nueva Delhi

Nueva Delhi, 12 nov (EFE).- El Gobierno de la India calificó este miércoles como un «atentado terrorista» la explosión de un vehículo el pasado lunes en Nueva Delhi en el que murieron al menos ocho personas, según informó el ministro de Información, Ashwini Vaishnaw tras una reunión del gabinete, liderada por el primer ministro, Narendra Modi.

«El país fue testigo de un atroz atentado terrorista perpetrado por fuerzas antinacionales mediante la explosión de un coche cerca del Fuerte Rojo la noche del 10 de noviembre de 2025», dijo Vaishnaw.

Por el momento ningún grupo ha reivindicado la explosión, que continúa siendo investigada por las autoridades indias y que provocó la muerte de al menos ocho personas e hirió a 15. EFE

