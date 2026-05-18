El Gobierno de la RD del Congo eleva a 116 las muertes sospechosas por el brote de ébola

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Kinsasa, 18 may (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó este lunes de «116 muertes» sospechosas por el brote del virus del ébola declarado el pasado viernes en la provincia de Ituri, que ha afectado a dos nuevas zonas en el este congoleño.

“La epidemia ya ha causado la muerte de 116 personas”, afirmó en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de la RDC y ministro de Comunicación y Medios, Patrick Muyaya, quien añadió que se han detectado casos en las localidades de Katwa, en Kivu del Norte, y Nyankunde, en Ituri. EFE

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