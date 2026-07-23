El Gobierno de México asegura que esquiva los nuevos aranceles de EE.UU. gracias al T-MEC

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Ciudad de México, 23 jul (EFE).- México evitó la aplicación de los nuevos aranceles que Estados Unidos impondrá a sesenta economías por presunta producción con trabajo forzoso, al conservar el trato preferencial para las exportaciones que cumplen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este jueves la Secretaría de Economía.

La dependencia explicó -en un comunicado- que Washington dejará de aplicar desde este viernes los gravámenes sustentados en la Sección 122 de su legislación comercial para sustituirlos por medidas emitidas bajo la Sección 301, relacionadas con el trabajo forzoso.

Sin embargo, la nota precisó que este cambio jurídico no modifica el trato arancelario para México.

La Secretaría detalló que alrededor de un 85 % de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero al estar amparadas por el T-MEC.

En tanto, el resto de los productos que no cumplen con las disposiciones del tratado seguirá pagando un 10 % de arancel, la misma tarifa que enfrentaba hasta ahora bajo la sección 122.

«Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene», señaló la dependencia, al subrayar que la medida preserva la ventaja competitiva de México frente a otras economías sujetas a los nuevos gravámenes.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó -en un mensaje- que el documento estadounidense mantiene excluidas de las nuevas medidas a las exportaciones mexicanas cubiertas por el acuerdo comercial.

«Quedan excluidas todas las exportaciones de México, más del 80 %, que cumplen con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, el T-MEC. Es decir, no hay cambio en eso», sostuvo el funcionario.

Ebrard explicó que el arancel efectivo para México permanece sin cambios y aseguró que el Gobierno mexicano conocía previamente el contenido de la resolución, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y su titular, Jamieson Greer, lo comunicaran durante los contactos sostenidos con las autoridades mexicanas.

«No afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora. Es la misma la que tendremos los días subsecuentes», afirmó.

El titular de la cartera de Economía añadió que mientras México mantiene las condiciones derivadas del T-MEC, otros países enfrentarán gravámenes de hasta el 12,5 %.

El anuncio se produjo al concluir la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos sobre la revisión del T-MEC, realizada del 21 al 23 de julio en Ciudad de México, la primera bajo el nuevo esquema de revisiones anuales acordado tras la decisión estadounidense del pasado 1 de julio de mantener vigente el tratado hasta 2036.

Durante los encuentros, ambos gobiernos reportaron avances en temas como acero, aluminio y sus derivados, fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro, sustitución de importaciones provenientes de Asia, industria automotriz, seguridad económica, agricultura, asuntos laborales y servicios de pagos electrónicos.

Las delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones durante la primera quincena de septiembre. EFE

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