El Gobierno de México sugiere no comprar boletos a través del proveedor Fullpass

Ciudad de México, 1 oct (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México sugirió este miércoles a los consumidores que eviten la compra de boletos para futuros eventos que anuncie la compañía de boletos Fullpass Administración SA de CV.

Esta recomendación surge debido a que la empresa no ha solventado los procesos de conciliación con las personas afectadas por la cancelación en el mes de marzo del evento de música electrónica Afterlife. El festival debió realizarse en mayo en el Hipódromo de las Américas en la capital del país.

Profeco señaló que “cuando las causas de la cancelación o cambio de fechas de un evento son imputables al promotor o boletera del evento, las y los consumidores tienen derecho a una compensación no menor al 20 % del precio pagado”.

El comunicado indicó que la dependencia registro 265 quejas, en 19 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO), de las cuales 217 quejas están en proceso y “no se han podido notificar al proveedor porque éste no ha podido ser localizado en el domicilio que se tiene registrado”, ni en los lugares de operación mencionados por los afectados.

Por ello, “la Profeco hace la sugerencia de no adquirir boletos con esta empresa debido a que hay cancelaciones unilaterales de los eventos y ausencia en el proceso de conciliación”. EFE

