El Gobierno de Maduro insta a condenar y sancionar la «agresión» de Estados Unidos

Caracas, 22 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela instó este lunes a los países de América Latina y el Caribe y de las Naciones Unidas a condenar, investigar y sancionar la que considera una «agresión» de EE.UU., al denunciar el «bloqueo» a buques petroleros y los «ataques armados» del Gobierno de Donald Trump en el mar Caribe, según una carta del presidente Nicolás Maduro leída este lunes por el canciller venezolano, Yván Gil, en una transmisión del canal estatal VTV. EFE

