The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Gobierno de Maduro suspende la actividad aerocomercial de Air Europa en Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 2 dic (EFE).- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ha suspendido, desde el lunes 1 de diciembre, a la aerolínea española Air Europa de toda actividad aerocomercial, según han confirmado este martes a EFE fuentes del sector.

Air Europa anunció el lunes que, de momento, iba a mantener canceladas sus operaciones en Venezuela hasta el próximo día 12 de diciembre y que iba a monitorizar la situación actual «de manera permanente» para prorrogar o no esta suspensión en función de la evolución del espacio aéreo venezolano. EFE

kot/emm/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR