El Gobierno de Milei anuncia nuevas reformas y endurecerá el Código Penal

2 minutos

Buenos Aires, 17 mar (EFE).- El Gobierno del presidente Javier Milei anunció este martes que enviará un nuevo paquete de leyes al Congreso de Argentina, entre las que se incluyen una reforma del Código Penal para endurecer las penas, así como modificaciones a las leyes de tierras y de fuegos.

«El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional», expresó el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, en sus redes sociales.

Según informó, el Ejecutivo buscará aprobar una modificación del Código Penal, «poniendo foco en el endurecimiento de las penas», aunque no ofreció más precisiones.

Adorni dijo que el oficialismo buscará modificar también la denominada Ley de Expropiaciones, así como la Ley de Tierras y la Ley de Fuegos, dos iniciativas que han estado en el centro del debate público durante los últimos meses debido a la propagación de incendios en la Patagonia argentina.

También impulsarán cambios en el régimen de regularización dominial para integración socio urbana, que afecta a barrios populares del país que crecieron en terrenos estatales vacíos y cuyos habitantes no cuentan con títulos de propiedad de sus hogares.

«Además se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal», agregó.

En Argentina hay una creciente tensión política en torno al tratamiento en el Congreso de una iniciativa que afecta la protección de áreas cercanas a glaciares del desarrollo minero.

En cuanto a las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, son dos normativas que la oposición logró aprobar en el Congreso en 2025 con la intención de contener el ajuste presupuestario sostenido por Milei desde el comienzo de su mandato, en diciembre de 2023.

El mandatario vetó ambas iniciativas por decreto, pero fueron revertidas en el Congreso.

Desde el lunes, las universidades estatales nacionales comenzaron una huelga de dos semanas para denunciar que el Ejecutivo argentino no está respetando las partidas presupuestarias aprobadas por ley. EFE

smo/pd/psh