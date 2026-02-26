El Gobierno de Milei celebra el «hito» de la ratificación del acuerdo Mercosur-UE

Buenos Aires, 26 feb (EFE).- El Gobierno del presidente Javier Milei celebró la ratificación parlamentaria definitiva este jueves del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), aprobación que calificó como un «hito» para la inserción internacional del país suramericano.

«El Senado de la Nación aprobó hoy el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la UE, consolidando el compromiso asumido el 17 de enero de 2026 en Asunción y marcando un hito en la política de inserción internacional de la Argentina», resaltó el Ejecutivo en un comunicado.

El pacto, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, fue aprobado este jueves por el Senado argentino, por 69 votos a favor y tres en contra.

El comunicado oficial resaltó que el tratado permitirá la eliminación de aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) hacia la UE.

Según el Ejecutivo, el pacto generará un «impacto significativo» para Argentina, «con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122 % en diez años», y sectores estratégicos «especialmente beneficiados», como energía, minería, agroindustria e industria.

«Con esta aprobación, Argentina reafirma su decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras, fortaleciendo su integración al mundo y su capacidad de atraer inversiones y generar empleo», añadió el Gobierno.

Por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno, expresó a través de la red social X que, gracias a este acuerdo, la UE y el Mercosur «consolidan una de las mayores áreas económicas del mundo: más de 700 millones de personas y un PBI de 22 billones de dólares».

Negociado durante 25 años por la UE y el mayor bloque suramericano, el acuerdo reglamenta el comercio de todo tipo de bienes y servicios.

En lo que se refiere a los bienes agrícolas -en los que los suramericanos son altamente competitivos- será liberado el 99 % de los intercambios, con la eliminación inmediata -una vez que entre en vigor el pacto- de aranceles para numerosos productos del Mercosur.

El bloque suramericano, a su vez, abre su mercado a los bienes industriales de la UE.

Para entrar en vigor, el acuerdo debe ser ratificado por al menos un país del Mercosur y la UE, donde el tratado ha sido contestado en la Justicia.

Poco antes de que el Senado argentino ratificara el pacto, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó también de forma definitiva este jueves el acuerdo UE-Mercosur. En Sudamérica, faltan Brasil y Paraguay, que están en el proceso legislativo.

El Parlamento Europeo se encuentra a la espera de la definición del Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del acuerdo, pero la Comisión Europea (CE) podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a una votación en la Eurocámara.

Quirno afirmó que, con la ratificación de este jueves, la CE «contará con las condiciones necesarias para avanzar en la aplicación provisional» del acuerdo.

«Esto permitirá que nuestras exportaciones comiencen a gozar de las preferencias arancelarias negociadas», destacó el canciller argentino. EFE

