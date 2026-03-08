El Gobierno de Milei celebra el desguace de las políticas de género en el Día de la Mujer

2 minutos

Buenos Aires, 8 mar (EFE) .- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, celebró este domingo, en el Día Internacional de la Mujer, el desmantelamiento de las políticas de género instauradas por gestiones anteriores.

«Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó», publicó la cuenta oficial de Casa Rosada (sede el Ejecutivo) en su cuenta de X.

Desde diciembre de 2023, la gestión encabezada por el presidente Javier Milei ha desarticulado instituciones, programas y marcos normativos diseñados para garantizar y proteger los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+.

Con el cierre de la Subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, a la que se había reducido en junio de 2024 el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Estado argentino no tiene un organismo nacional especializado en la promoción de los derechos de las mujeres por primera vez en 37 años.

Según datos de Amnistía Internacional, el presupuesto para los principales programas destinados a prevenir y atender la violencia de género se redujo en un 89% desde 2023.

Se eliminaron además 13 programas claves, entre ellos, los de apoyo urgente frente a violencias extremas por motivos de género y el Programa Acercar Derechos (PAD), creado para garantizar el acceso a la Justicia, que entre julio de 2023 y febrero de 2024 brindó asistencia jurídica y psicosocial a 59.032 mujeres y diversidades.

Amnistía Internacional advirtió también sobre el aumento de las barreras que enfrentan las personas en Argentina para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). En 2025 la organización recibió el triple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto que en todo 2024. EFE

fpe/vh