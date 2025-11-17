El Gobierno de Milei denuncia al líder del sindicato de empleados estatales de Argentina

2 minutos

Buenos Aires, 17 nov (EFE).- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, denunció en la Justicia a Rodolfo Aguiar, líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el mayor sindicato de empleados públicos del país, por amenazas al orden democrático, una acusación que el dirigente gremial rechazó este lunes.

La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad Nacional ante el juez federal de Sergio Ramos, se centra en declaraciones de Aguiar que el Gobierno de Milei interpreta como una amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.

Según la denuncia, en el contexto de una entrevista al dirigente sindical por la reforma laboral que el Gobierno planea impulsar en el Congreso, Aguiar dijo: «Lo quiero decir con total sinceridad: mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno».

«Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional», afirmó este lunes la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, a través de la red social X.

La ATE, uno de los sindicatos más críticos a la gestión de Milei, ha convocado a una protesta para el próximo miércoles en contra del proyecto de reforma laboral.

En un comunicado, Aguiar dijo este lunes que es el Gobierno «el que atenta todos los días contra la Constitución y el estado de derecho» al aplicar un «protocolo antimovilización» contra las protestas sociales.

«Se ve que a Bullrich no le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto», apuntó Aguiar.

El dirigente señaló que «cuestionar públicamente las graves y constantes falencias del Gobierno no tiene nada que ver con atentar contra el funcionamiento normal de las instituciones» sino que «tiene que ver con ejercer el derecho a la libertad de expresión». EFE

