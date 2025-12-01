El Gobierno de Milei sobre el gendarme argentino detenido en Venezuela: «Lo vamos a traer»

Buenos Aires, 1 dic (EFE).- La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que el Gobierno argentino devolverá al país al gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 y acusado de terrorismo, aunque no dio más detalles al respecto.

“No hemos dejado ni un solo día de trabajar para ver cómo traer a Nahuel Gallo. No podemos dar detalles, pero lo vamos a traer”, afirmó este lunes Bullrich durante una conferencia en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, en la que fue consultada sobre si durante el diálogo entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, y venezolano, Nicolás Maduro, sobre la situación en Venezuela se abordó la situación del gendarme.

Las declaraciones de Bullrich coinciden además este lunes con una petición de Argentina ante la Corte Penal Internacional (CPI) de que actúe de inmediato ante el «deterioro» de la situación en Venezuela, que respondió acusando a Buenos Aires de erigirse en un “falso defensor de derechos humanos”, en un cruce de declaraciones que tensó la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal en La Haya.

El próximo lunes se cumplirá un año de la detención de Gallo tras su ingreso a Venezuela desde Colombia para, según afirma, visitar a su esposa venezolana y a su hijo.

Poco después, el Ministerio Público de Venezuela informó de que Gallo había sido procesado por la Justicia por supuesta vinculación a «un grupo de personas» que intentó «ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas» con «apoyo de grupos de la ultraderecha internacional».

En un comunicado, el ministerio indicó entonces que Gallo fue detenido al ingresar «irregularmente» a Venezuela «ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental».

El Gobierno argentino aseguró en su momento que el viaje del gendarme fue con el «único propósito de visitar a su familia y a su pareja», respondió que las acusaciones de Maduro contra el gendarme son «falsas e infundadas» y ha pedido reiteradamente su liberación.

La pareja de Gallo, María Alexandra Gómez García, regresó junto a su hijo a Argentina desde Venezuela en mayo pasado con el apoyo del Gobierno de Milei. EFE

