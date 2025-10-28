El Gobierno de Netanyahu convoca una reunión de emergencia tras la última entrega de Hamás

1 minuto

Jerusalén, 28 oct (EFE).- El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu convocó este martes una reunión de emergencia, después de que se confirmara que el cuerpo devuelto anoche por Hamás no corresponde a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que siguen en Gaza, sino a uno ya devuelto anteriormente y que ya fue enterrado en Israel, informó a EFE una fuente gubernamental.

Netanyahu se encuentra declarando a puerta cerrada ante el tribunal que le juzga por corrupción y se espera que la sesión acabe antes de lo previsto tras solicitarlo así el primer ministro, según informaron medios israelíes. EFE

