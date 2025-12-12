El Gobierno de Nicaragua condena la confiscación de buque petrolero por EE.UU.

2 minutos

San José, 11 dic (EFE).- El Gobierno de Nicaragua condenó este jueves «el asalto y confiscación ilegal» del buque petrolero que decomisó Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales en Managua que la posición de su país fue compartida dentro del bloque de diez países que componen la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

«Nos hemos pronunciado desde la ALBA condenando categóricamente el acto cometido por el Gobierno de los Estados Unidos, al asaltar y confiscar ilegalmente un buque petrolero venezolano en el mar Caribe», señaló Murillo, esposa del copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

«Nos hemos pronunciado inmediatamente desde nuestra hermandad en el ALBA y queremos ratificar nuestra hermandad, solidaridad, permanente con la República Bolivariana de Venezuela, con el presidente Nicolás (Maduro), con ese pueblo heroico, el pueblo de Bolívar», agregó.

Asimismo, Murillo anunció que la próxima semana conmemorarán en Nicaragua los 195 años del «paso a la inmortalidad» del libertador Simón Bolívar,

«En este contexto es más válido que nunca ese mensaje, esa fuerza, esa acción de hidalguía y soberanía nacional, esa lección permanente que nos dejó el libertador Simón Bolívar, a quien nuestro general (Augusto C.) Sandino admiraba tanto», continuó.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las cosas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas, que se mantiene desde agosto por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe, visto por Venezuela como una «amenaza».

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

El petrolero confiscado por Estados Unidos enarbolaba falsamente una bandera de Guyana, país vecino a Venezuela que ha dado su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Según un comunicado del Departamento de Administración Marítima de Guyana (Marad, en inglés), el petrolero Skipper «no está registrado» en ese país. EFE

mg/rao/enb