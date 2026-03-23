El Gobierno de Nicaragua difunde fotos en prisión del excomandante sandinista Bayardo Arce

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San José, 23 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua difundió imágenes del excomandante sandinista y exasesor presidencial Bayardo Arce en prisión, después de que sus hijos exigieran una prueba de vida y denunciaran su detención en condiciones irregulares, en medio de acusaciones oficiales de una millonaria estafa al Estado.

Las imágenes fueron divulgadas la noche del domingo después de que los seis hijos de Arce Castaño, quien fue asesor económico de la Presidencia desde 2007, cuando Ortega retornó al poder, demandaran una «prueba pública de vida inmediata» de su padre, quien fue detenido en julio de 2025 en Managua.

«El Sistema Penitenciario Nacional del Ministerio del Interior y, a requerimiento público aparentemente malintencionado de quienes se identifican como familiares del Sr. Bayardo Arce Castaño, da a conocer estas fotografías de la visita realizada el día viernes 20 de marzo 2026 al señor Arce Castaño por su hermano Gerardo Arce Castaño», señala el Ejecutivo en una declaración.

Bayardo Arce Castaño fue a finales de enero hallado culpable de estafar al Estado nicaragüense casi 5.000 millones de dólares, según la Procuraduría General de Justicia.

En una carta abierta dirigida a Ortega y Murillo, el pasado 2 de marzo, los hijos de Arce Castaño, de 77 años, denunciaron la «grave situación que enfrenta nuestro padre», de quien, aseguraron, «permanece detenido arbitrariamente en condiciones que carecen de toda garantía procesal y judicial, sin acceso a defensa ni a un debido proceso».

«Desde entonces, ha estado sometido a condiciones y tratos que constituyen tortura física y psicológica: aislamiento absoluto, desamparo legal, incomunicación, privación médica especializada, castigos de inmovilización corporal, entre otras, incompatibles con cualquier estándar mínimo de derechos humanos», afirmaron.

Los hijos del histórico dirigente sandinista indicaron que desde el 7 de diciembre de 2025, cuando lo visitaron en prisión, «presentaba un grave deterioro físico y anímico», y que desde entonces desconocían de su paradero y estado actual, lo que lo colocaba «en una situación legal de desaparición forzosa», y temían que estuviera «hospitalizado en condición grave».

«Tememos que la combinación de aislamiento, castigos, enfermedad, peso y edad podría conducirlo a su muerte. Nuestro temor no es infundado. Habiendo observado patrones en situaciones similares, nos preocupa que este modus operandi pueda resultar definitivo para nuestro padre», advirtieron.

Al menos siete disidentes y críticos con el Gobierno sandinista han muerto bajo custodia, entre ellos el exjefe del Ejército Humberto Ortega y hermano de Daniel Ortega, fallecido el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado tras cuestionar la «sucesión dinástica» en el país.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria». EFE

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