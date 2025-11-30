El Gobierno de Nicaragua envía a sus casas a 11 disidentes encarcelados, según prensa

San José, 30 nov (EFE).- Al menos 11 opositores y críticos con el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, y que guardaba prisión acusados de los delitos de «terrorismo» y «traición a la patria», fueron enviados al régimen de casa por cárcel, informó este domingo la prensa nicaragüense.

«Entre los once reos de conciencia hay varios con enfermedades crónicas, agravadas por las condiciones de cautiverio y mayores de 60 años de edad», confirmaron a la plataforma Confidencial fuentes del Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua.

El Gobierno de Ortega y Murillo aún no se pronuncia sobre esas excarcelaciones, que según prensa local involucra a al menos seis mujeres y cinco hombres que tendrán presentarse todos los días a firmar a una delegación policial y no podrán salir de sus ciudades de residencia.

Entre las mujeres excarceladas y enviadas a sus casas se encuentran tres colaboradoras de la Iglesia católica de Nicaragua: Evelyn Guillén, Lesbia Gutiérrez y Carmen Saénz.

Guillén, de 53 años, fue detenida el 5 de agosto de 2023 luego de que en una procesión levantara una fotografía impresa del obispo excarcelado, desnacionalizado y expulsado a Roma, Rolando Álvarez, y se colocara un cintillo en su cabeza con la leyenda ‘Viva Nicaragua libre’.

Fue condenada a ocho años de prisión por los delitos de menoscabo a la soberanía nacional y traición a la patria, y se negó a ser desterrada a Guatemala el 5 de septiembre de 2024 por no dejar a sus hijos en Nicaragua.

Gutiérrez, de 58 años, y Saénz, de 49 años, fueron detenidas el 10 agosto de 2024 en la ciudad de Matagalpa, y ambas estaban vinculadas a la Diócesis de Matagalpa que dirige el obispo Álvarez.

Otra beneficiada con la medida de casa por cárcel es la empresaria Eveling Matus, detenida desde el 25 de junio de 2024 y acusada de «terrorismo» y «traición a la patria» por una publicación en X en la que catalogaba al obispo auxiliar de Managua y exiliado, Silvio Báez, su «verdadero líder», y por fotografías en sus redes sociales de las protestas que estallaron en abril de 2018.

Otros excarcelados y enviados a sus casas son los opositores Valmore Valladares y Alejandro Hurtado, arrestados en enero de 2025, y Eliseo Castro, detenido en septiembre de 2019.

«La excarcelación de los presos políticos nicaragüenses parcial aún, pero significativa por parte de la dictadura, debe verse internacionalmente no solo por los acontecimientos en ciernes en Venezuela sino por el comportamiento de Rusia y de China con respecto al hemisferio», apuntó el filósofo y catedrático desnacionalizado y excarcelado Freddy Quezada en la red social Facebook. EFE

