El Gobierno de Nicaragua saluda «la apertura de caminos de paz» entre EE.UU. e Irán

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San José, 16 jun (EFE).- El Gobierno de Nicaragua saludó este martes con «esperanza y reconocimiento» el anuncio de la próxima firma del acuerdo de cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que calificó como «la apertura de caminos de paz».

En un mensaje divulgado en medios oficiales, el Ejecutivo nicaragüense expresó su satisfacción por «los anuncios realizados sobre los avances hacia un memorándum de entendimiento que permita continuar construyendo caminos de diálogo, entendimiento y una paz firme y duradera entre el Gobierno y pueblo de la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América».

«Nuestra Nicaragua bendita (…) celebra todo esfuerzo que contribuya a superar confrontaciones, disminuir tensiones y fortalecer la convivencia armoniosa entre las naciones», señaló.

Asimismo, el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo expresó sus mejores deseos para que las conversaciones continúen desarrollándose «con sabiduría, responsabilidad y voluntad política, permitiendo alcanzar entendimientos que favorezcan no solamente a las partes involucradas, sino también a la comunidad internacional en su conjunto».

Además, manifestó su «convicción de que la paz es el camino indispensable para el desarrollo, la justicia y la fraternidad entre los pueblos del mundo».

Irán levantará el bloqueo que impuso en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, mientras que Estados Unidos suspenderá el cerco a buques y puertos iraníes que estableció como respuesta a Teherán tras la firma del acuerdo en Ginebra.

Sin embargo, Teherán insiste en que cobrará unas tasas por el paso por el que transitaba el 20 % del petróleo mundial antes del comienzo de la guerra.

En cambio, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró a periodistas que el acuerdo con Irán garantiza un Ormuz «libre de peajes de forma permanente», según el diario The New York Times.

Además, Irán insiste en que en el memorando de entendimiento que se firmará el viernes se comprometerá a «no fabricar armas nucleares», según la agencia Mehr, algo que ha reiterado la República Islámica en numerosas ocasiones. EFE

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