El Gobierno de Nueva Delhi pide perdón por no ser capaz de parar la contaminación

2 minutos

Nueva Delhi, 16 dic (EFE).- El Gobierno de Nueva Delhi pidió perdón este martes por la contaminación «severa» que asfixia a la capital y admitió que es imposible reducirla a corto plazo, una declaración que llega mientras la niebla tóxica envuelve y paraliza la vida de la capital india.

«Es imposible para cualquier gobierno recién electo reducir el Índice de Calidad del Aire (AQI) en 9 o 10 meses. Pido disculpas por la contaminación en Delhi», declaró el ministro regional de Medioambiente, Manjinder Singh Sirsa, en una declaración a la prensa en la que reconoció la gravedad del escenario pero descartó soluciones inmediatas.

El índice AQI se mantuvo este martes por encima de los 450 puntos en la categoría «severa», multiplicando por veinte los límites de la OMS, lo que degeneró en una reducción de visibilidad al mínimo y provocó esta madrugada un choque múltiple en la autopista hacia Agra, donde murieron al menos 13 personas.

Mientras, el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi sufre cancelaciones masivas por la nula visibilidad.

«Estamos trabajando para arreglarla y haciéndolo mejor que el deshonesto gobierno anterior», aseguró Sirsa para atribuir la responsabilidad al gobierno anterior, pese a que los datos muestran uno de los peores episodios del invierno.

Desde el sábado, las autoridades mantienen la fase más estricta del plan de emergencia (GRAP), las escuelas primarias están cerradas, las obras paralizadas y las oficinas funcionan al 50 % de capacidad, medidas paliativas ante una crisis que, según el propio gobierno, no tiene arreglo inmediato. EFE

igr/lgm/cc