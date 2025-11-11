El Gobierno de Pakistán confirma un atentado suicida y eleva a 12 el número de muertos

Islamabad, 11 nov (EFE).- El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, dijo este martes a los medios de comunicación que la explosión ocurrida hoy en Islamabad fue un ataque suicida y causó al menos doce muertos e hirió a 27 personas.

«Hoy a las 12:39 horas (7:39 GMT) ocurrió un ataque suicida. El ataque causó daños masivos. Doce personas murieron y 27 resultaron heridas», dijo Naqvi. EFE

