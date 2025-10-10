El Gobierno de Panamá felicita a Machado por el «gran triunfo» del Nobel de la Paz 2025

Ciudad de Panamá, 10 oct (EFE).- El Gobierno de Panamá felicitó este viernes a la opositora venezolana María Corina Machado por ganar el Premio Nobel de la Paz 2025 al calificarlo de un «gran triunfo», pues consideran que «honra su firme compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad humana».

«En nombre de Panamá y los panameños nos congratulamos por la designación de María Corina Machado como Premio Nobel de La Paz 2025. Sin duda (es) un reconocimiento a su lucha pacífica al frente de un pueblo que lucha por su libertad. Gran triunfo!», escribió el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en X.

También, la Cancillería de Panamá expresó – a través de un comunicado- «sus más sinceras felicitaciones a la líder política venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025».

«Este alto reconocimiento honra su firme compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad humana, valores que ha defendido con valentía, incluso a riesgo de su propia vida. Su ejemplo constituye una de las más notables manifestaciones de coraje y perseverancia en América Latina en tiempos recientes», agrega la misiva.

Machado «representa la fuerza moral de quienes mantienen encendida la llama de la democracia en medio de la adversidad, y su premio inspira esperanza y unidad en toda la región», señala el comunicado de la Cancillería donde el Gobierno panameño también resalta su respaldo «a la democracia, el diálogo y los derechos humanos como pilares esenciales para la paz, el desarrollo y la convivencia entre las naciones».

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes a Machado como ganadora del Nobel de Paz «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Machado, líder de la oposición venezolana y figura central en la lucha contra el Gobierno de Nicolás Maduro, se convierte así en la primera venezolana y séptima latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz.

El Gobierno de Panamá ha mostrado su apoyo a Edmundo González Urrutia y Machado tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Inclusive, desde enero, Panamá «custodia» las actas que según la oposición demuestran el triunfo de González Urrutia.EFE

