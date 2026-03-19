El Gobierno de Panamá pregunta si hay niñas de 8 y 9 años embarazadas en albergues

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Ciudad de Panamá, 19 mar (EFE).- El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Panamá preguntó en una carta al ente estatal encargado de la supervisión de los albergues infantiles en el país si en ellos hay niñas de 8 y 9 años embarazadas, en momentos en que estos recintos vuelven a estar en el ojo público debido a denuncias de abusos y maltratos a los menores de edad.

La prensa local cita este jueves la nota oficial número DM-0433-2026, con fecha del 17 de marzo de este año y enviada por la titular del Mides, Beatriz Carles de Arango, a la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), el organismo público encargado de la supervisión de albergues para menores.

En la misiva se pregunta a la Senniaf si tiene registros de niñas 8 y 9 años embarazadas que se encuentren en albergues bajo su supervisión, si eso es así, precisar si ingresaron ya en estado de gestación o si ocurrió durante su estancia allí, y qué tipo de denuncias se han presentado por ello.

«En el supuesto que se registrara cualquiera de estos casos, requerimos que se indique qué tipo de intervención se ha llevado a cabo con las niñas en esa situación para preservar su salud e integridad física y psíquica», indica la misiva oficial, de acuerdo con la información de prensa.

EFE solicitó sin éxito al Mides acceso a la comunicación oficial difundida por los medios locales.

Este pedido de información a la Senniaf por parte del Mides tiene lugar después de que semanas atrás la diputada y presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral), Alejandra Brenes, presentó ante la Fiscalía una denuncia por presuntos abusos e irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen, un albergue supervisado por esa Secretaría.

Ya la Senniaf ha sido objeto de investigaciones, como la derivada de un informe parlamentario difundido en febrero de 2021 que señaló que decenas de menores en albergues supervisados por ella fueron víctimas de abusos sexuales y malos tratos al menos desde 2015, lo que generó indignación en el país y numerosas protestas para exigir castigo para los culpables.

Los albergues en Panamá son administrados por ONG y fundaciones, y son supervisados por la Senniaf.

A raíz del escándalo que estalló en el 2021 varios funcionarios de esas casas de acogida fueron sentenciados por delitos administrativos o penales. EFE

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