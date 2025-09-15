El Gobierno de Panamá se alía con Canva para estar a la vanguardia en tecnología
Ciudad de Panamá, 15 sep (EFE).- El Ministerio de Educación de Panamá anunció este lunes una alianza con la plataforma creativa Canva para que tanto los estudiantes como los docentes del sistema público tengan acceso completo a las funciones con el fin de estar «a la vanguardia en cuanto a tecnología educativa y herramientas».
«El Ministerio de Educación en alianza con Canva, empresa multinacional, ofrece a los estudiantes y docentes acceso gratuito a todas las funciones Premium, a través de Canva Educación», informó la cartera educativa panameña en sus redes sociales.
Los beneficios de la opción ‘premium’ incluyen «plantillas, acceso a millones de imágenes y videos, fundamentos para docentes en cinco idiomas, capacidad de crear y colaborar en documentos y presentaciones, sitios web y muchas ventajas más».
El acceso a la aplicación está disponible para los más de 798.000 estudiantes y 56.000 profesores que deben registrarse con su correo institucional, señala la información oficial.
El Gobierno de Panamá señaló que a través de este convenio con Canva «busca que sus bachilleres de escuelas oficiales estén a la vanguardia en cuanto a tecnología educativa y herramientas que permitan a sus estudiantes planes de estudios actualizados y modernos». EFE
adl/rrt