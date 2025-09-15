The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno de Panamá se alía con Canva para estar a la vanguardia en tecnología

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de Panamá, 15 sep (EFE).- El Ministerio de Educación de Panamá anunció este lunes una alianza con la plataforma creativa Canva para que tanto los estudiantes como los docentes del sistema público tengan acceso completo a las funciones con el fin de estar «a la vanguardia en cuanto a tecnología educativa y herramientas».

«El Ministerio de Educación en alianza con Canva, empresa multinacional, ofrece a los estudiantes y docentes acceso gratuito a todas las funciones Premium, a través de Canva Educación», informó la cartera educativa panameña en sus redes sociales.

Los beneficios de la opción ‘premium’ incluyen «plantillas, acceso a millones de imágenes y videos, fundamentos para docentes en cinco idiomas, capacidad de crear y colaborar en documentos y presentaciones, sitios web y muchas ventajas más».

El acceso a la aplicación está disponible para los más de 798.000 estudiantes y 56.000 profesores que deben registrarse con su correo institucional, señala la información oficial.

El Gobierno de Panamá señaló que a través de este convenio con Canva «busca que sus bachilleres de escuelas oficiales estén a la vanguardia en cuanto a tecnología educativa y herramientas que permitan a sus estudiantes planes de estudios actualizados y modernos». EFE

adl/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR