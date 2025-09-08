The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno de Paraguay condena el atentado perpetrado «por terroristas» en Jerusalén

Asunción, 8 sep (EFE).- Paraguay condenó «enérgicamente» este lunes el atentado contra un autobús en Jerusalén, en el que murieron seis personas y al menos una decena más quedaron heridas.

«El Gobierno de la República del Paraguay reitera su firme rechazo al terrorismo en todas sus formas y expresa sus más sentidas condolencias a la familia de las víctimas, así como su solidaridad con el Pueblo y el Gobierno de Israel», publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Asunción, en su cuenta de X.

Asimismo se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Latorre, quien señaló, en la misma red social, que «el terrorismo solo siembra dolor e injusticia».

«Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias», agregó el legislador que en reiteradas ocasiones ha expresado su cercanía con Israel.

También el embajador de Israel en Paraguay, Amit Meke, condenó «de manera enérgica» el que calificó como «brutal atentado terrorista» y aseguró que «ninguna causa ni justificación puede otorgar legitimidad a semejantes crímenes».

La delegación diplomática llamó, en un comunicado, a la comunidad internacional «a condenar sin ambigüedades este ataque, y a unirse en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas».

El atentado ocurrió en el norte de Jerusalén, cuando dos atacantes abrieron fuego en una parada de autobús cerca del asentamiento israelí de Ramot, que es parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional y la ONU.

Los dos atacantes, que, según el Ministerio de Exteriores israelí son ciudadanos palestinos, fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas. EFE

