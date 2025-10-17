El Gobierno de Paraguay rechaza plan de la OMI para descarbonizar el transporte marítimo

2 minutos

Asunción, 16 oct (EFE).- El Gobierno de Paraguay rechazó este jueves el plan de la agencia de Naciones Unidas encargada de transporte marítimo para descarbonizar el sector, al considerar que impondrá «aranceles universales a la navegación» que -aseguró- profundizará «las asimetrías» entre países desarrollados y en vías de desarrollo.

«La República del Paraguay no acompaña el establecimiento de un impuesto global al carbono mediante la aplicación de aranceles universales a la navegación marítima, actualmente en estudio en la Organización Marítima Internacional (OMI)», informó la Cancillería paraguaya en la red social X.

Para la Administración del presidente paraguayo, Santiago Peña, la medida «contraviene el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y profundiza las asimetrías entre países desarrollados y en vías de desarrollo», según la comunicación oficial.

Igualmente, criticó que el plan genera «una ventaja artificial para aquellos productores próximos a los mercados de mayor dinamismo».

En ese sentido, la Cancillería instó al organismo internacional a establecer «medidas de carácter cooperativo, basado en incentivos, antes que un enfoque punitivo que no considere las necesidades diferenciadas de los países», en particular, de aquellas naciones sin litoral, como el caso de Paraguay.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es otro de los opositores del plan al que calificó este jueves como «un impuesto global al carbono».

El Comité de Protección del Medio Marino se reúne esta semana en la sede de la OMI en Londres para debatir la adopción del marco regulatorio ‘Net-Zero’, que establece normas regulatorias sobre el combustible marino y un sistema de precios de emisiones de gases de efecto invernadero para incentivar su adopción.

El plan, aprobado en abril pasado, deberá ser adoptado formalmente este mes antes de ponerse en vigor en 2027, con el objetivo de lograr cero emisiones netas para 2050.

Sus medidas serán obligatorias para los grandes buques transoceánicos de más de 5.000 toneladas, que generan el 85 % de las emisiones de CO2 del transporte marítimo internacional.

El marco ‘Net-Zero’, según la ONU, pretende animar a las compañías navieras a usar combustibles y tecnologías más limpias y de cero emisiones, como el metanol renovable o el amoniaco. EFE

