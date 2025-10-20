El Gobierno de Paraguay saluda triunfo de Paz en la segunda vuelta presidencial en Bolivia

Redacción América, 19 oct (EFE).- El Gobierno de Paraguay felicitó al centrista Rodrigo Paz Pereira por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Bolivia y al pueblo boliviano «por la jornada democrática».

«Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta con el Gobierno electo para fortalecer aun mas las relaciones bilaterales entre Paraguay y Bolivia», señaló la Presidencia paraguaya en un mensaje en sus redes sociales.

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con poco más del 97 % de las actas procesadas.

Paz obtuvo ese porcentaje frente a un 45,43 % del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que fue fundado y liderado por el expresidente Evo Morales. EFE

