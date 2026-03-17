El Gobierno de Paz presenta en Brasil cuatro grandes reformas para su sector energético

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São Paulo, 17 mar (EFE).- El Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, afirmó este martes, en un encuentro con empresarios brasileños, en São Paulo, que preparan cuatro grandes reformas para «cambiar las reglas» del sector energético del país andino.

El ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Mauricio Medinaceli, expuso su programa en un foro con cerca de 300 empresarios brasileños y bolivianos, en el marco de la visita de Estado de Paz a Brasil, que comenzó el lunes.

«Bolivia está abierta a la inversión privada nacional e internacional en el sector de la energía y para eso estamos cambiando las reglas del juego», dijo Medinaceli, en la sede de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), donde se celebra el simposio.

El ministro detalló que preparan una ley de hidrocarburos, otra de electricidad, una tercera sobre energías verdes y una última sobre litio.

En la ley de hidrocarburos, el Ejecutivo pretende establecer una «tipología contractual» que dé «flexibilidad» al sector privado, sin subsidios en el mercado interno, como ya anunció Paz en una de sus primeras decisiones, luego de más de 20 años de ayudas al diésel y la gasolina.

En materia de electricidad, la administración de centroderecha de Paz, que asumió el pasado 8 de noviembre, inaugurando una nueva era en el país tras dos décadas de gobiernos progresistas, quiere «armonizar» las políticas de regulación de la actividad.

La tercera reforma abordará las energías verdes, con especial atención para los biocombustibles, como el etanol, sobre el cual «Brasil tiene mucho que compartir» al ser uno de los mayores productores mundiales, y el hidrógeno.

En ese dispositivo también se tratará «la conversión del parque automotor» de Bolivia, impulsando los vehículos eléctricos, según detalló Medinaceli.

Por último, el Gobierno de Paz prepara una «ley de litio» con la intención de abrir este sector estratégico a la iniciativa privada y poder «adjudicar áreas».

Medinaceli defendió que sus propuestas miran «hacia el mundo desde una perspectiva latinoamericana» y recalcó que «no niegan la transición energética, sino que dan la bienvenida a la energía verde, sin dejar de lado el gas natural».

Este encuentro entre empresarios de ambos países se celebra un día después de la reunión bilateral entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el propio Paz, en Brasilia, donde reforzaron sus lazos a pesar de sus diferencias ideológicas. EFE

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