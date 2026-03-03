El Gobierno de Perú «defiende la gobernabilidad democrática», afirma la primera ministra

3 minutos

Lima, 3 mar (EFE).- La primera ministra de Perú, Denisse Miralles, afirmó este martes que el Gobierno de transición de su país, que preside desde el pasado 18 de febrero el legislador izquierdista José María Balcázar, «defiende la gobernabilidad democrática como condición esencial para el desarrollo» de su país.

«Defendemos la estabilidad como un bien público que protege a las familias, a los emprendedores, a los trabajadores y a las futuras generaciones. El Perú ha demostrado que cuando actúa con unidad y responsabilidad, avanza», sostuvo Miralles durante la inauguración de la 188 Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se celebra en Lima.

La primera ministra reiteró que la misión del Gobierno de transición es la «entrega de un Estado más ordenado, con reglas claras, instituciones que funcionen y un clima de confianza que permita mirar el futuro con optimismo».

Destacó, además, el rol del CAF como un «socio estratégico» de Perú y dijo que recibe su reunión del directorio «con la serenidad de un país que cree en sus instituciones, que confía en su democracia y que sabe que la estabilidad se construye todos los días, con decisiones firmes y vocación de diálogo».

«El Gobierno que lidera el presidente José María Balcázar tiene una tarea clara: conducir una transición ordenada que garantice estabilidad política, paz social y elecciones libres y transparentes. Y lo estamos haciendo con un principio inquebrantable: el interés del país está por encima de cualquier otra consideración», ratificó.

La primera ministra también dijo que el periodo de transición en su país, que debe terminar con la entrega del mando al Gobierno que sea elegido en los comicios de abril próximo, es una oportunidad para reafirmar las bases democráticas y para consolidar «una recuperación económica sostenida» de Perú.

«Desde el Gobierno asumimos esta etapa con firmeza y con esperanza: firmeza para tomar decisiones, esperanza porque creemos profundamente en la capacidad de nuestro país y de nuestra región para salir fortalecidos», acotó.

La Presidencia del Consejo de Ministros de Perú (PCM) señaló que a la reunión del directorio del CAF acudieron delegaciones de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Perú.

Durante la cita se presentó el reporte McKinsey: «A century of Plenty» (Un siglo de abundancia) que analiza el progreso económico global y los desafíos para alcanzar mayores niveles de prosperidad en las próximas décadas, agregó la fuente oficial. EFE

